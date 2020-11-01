ياسين: هناك تخوف أمريكي من تدخل تركي قد يضر بمسار حوار تونس

ليبيا – قال رئيس مجلس التعاون الدولي الليبي عادل ياسين إن زيارة المبعوثة الأممية إلى تركيا قبل الحوار المرتقب في تونس، تهدف إلى إطالة أمد الأزمة الليبية لأطول فترة ممكنة بإملاءات تركية وبمباركة أمريكية.

ياسين وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت أكّد أن الأتراك هم اليد الخفية لأمريكا وبعثاتها، وهم من ينفذ الخطة التي وضعت لليبيا، للهيمنة على مقدرات الشعب الليبي.

وأشار إلى أن موقف أردوغان من اتفاق جنيف في 23 من أكتوبر الجاري وإعلان جدول زمني للحوار في تونس، جعل هناك تخوّفات أمريكية من تدخّل تركي قد يضرُّ بتلك الاتفاقيات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية