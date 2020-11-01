ويليامز: ممثلو النظام الجماهيري يساعدون على جمع صف الليبيين ولديهم الكثير ليقدموه للحوار السياسي

قالت المبعوثة الأممية بالإنابة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، إنها متفائلة بتطبيق “اتفاق وقف إطلاق النار”، لأنه تم التوصل إليه من قبل الليبيين أنفسهم، مشيرة إلى أن أعضاء وفدي لجنة ” 5 + 5 ” أظهروا رغبة كبيرة جدًا في التوافق والتعاون والعمل سويًا بشكل مشترك لتطبيق بنود الاتفاق والأوجه المختلفة له.

وأكدت ويليامز، أن اجتماعات جنيف تطرقت إلى حاجة الناس في جنوب ليبيا إلى المساعدة لتوفير الخدمات الأسياسية والأمن، فمنطقة الجنوب تعاني من الحرمان وانعدام الاتصال بالأطراف الأخرى من الدولة، وهناك أزمة أمنية كبيرة جدا في هذه المنطقة.

وشددت ويليامز، على أن الأمم المتحدة تعلمت دروسًا خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها أن إقصاء فئة ما من أي حوار قد يتحول إلى عامل مُعقد للأمور، لذلك قامت البعثة بالكثير من المحاولات من أجل التواصل مع بعض الأعضاء والممثلين عن النظام الجماهيري وهم قد دخلوا في الحوار بشكل منتج وبناء جدا وبمقاربة وطنية، مؤكدة أن ممثلي النظام السابق يساعدون على جمع صف الليبيين ولديهم الكثير ليقدموه في هذا الحوار، مُعبرة عن سرورها وتفاؤلها بمساهمة أنصار النظام الجماهيري في جمع أعضاء الحوار على طاولة واحدة.

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