«مكافحة الأمراض»: 950 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 823 شخصا ووفاة 14 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم السبت 31 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (237).

واستلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (3320) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1504) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (925) عينة، مختبر فرع المركز مصراته عدد (233) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (36) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (35) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (142) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية عدد (200) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (1) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (9) عينات، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (6) عينات، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (29) عينة، مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (200) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (2370) عينة سالبة، عدد (950) عينة موجبة (627 جديدة + 323 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

عدد 441 حالة جديدة

عدد 153 حالة مخالطة

2.الخمس

عدد 13 حالة جديدة

3.العجيلات

عدد 8 حالة جديدة

4.السبيعة

عدد 1 حالة جديدة

5.جنزور

عدد 14 حالة جديدة

6.زليتن

عدد 3 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

7.رقدالين

عدد 1 حالة جديدة

8.سواني بن أدم

عدد 8 حالة جديدة

9.ترهونة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

10.اجدابيا

عدد 1 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

11.الجفارة

عدد 1 حالة جديدة

12.مصراته

عدد 36 حالة جديدة

عدد 138 حالة مخالطة

13.القره بوللي

عدد 5 حالة جديدة

14.الجميل

عدد 1 حالة جديدة

15.النواحي الأربع

عدد 5 حالة جديدة

16.صرمان

عدد 5 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

17.نسمة

عدد 6 حالة جديدة

18.الشقيقة

عدد 1 حالة جديدة

19.الرياينة

عدد 2 حالة جديدة

20.سبها

عدد 4 حالة جديدة

21.الشاطئ

عدد 3 حالة جديدة

22.البوانيس

عدد 1 حالة جديدة

23.سرت

عدد 8 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

24.الزاوية المركز

عدد 50 حالة جديدة

عدد 13 حالة مخالطة

25.الزاوية الغرب

عدد 7 حالة جديدة

26.تازربو

عدد 1 حالة جديدة

27.مسلاته

عدد 1 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 823 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 569 حالة في طرابلس

2.عدد 7 حالات في باطن الجبل

3.عدد 13 حالة في صبراته

4.عدد 2 حالة في اجدابيا

5.عدد 12 حالة في صرمان

6.عدد 2 حالة في نالوت

7.عدد 21 حالة في القره بوللي

8.عدد 52 حالة في ظاهر الجبل

9.عدد 25 حالة في الزاوية المركز

10.عدد 30 حالة في بني وليد

11.عدد 12 حالة في الكفرة

12.عدد 68 حالة في مصراته

13.عدد 10 حالات في زواره

تفاصيــــــل الــــ ( 14 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في غدامس

2.عدد 1 حالة في العجيلات

3.عدد 1 حالة في اجدابيا

4.عدد 1 حالة في الرحيبات

5.عدد 1 حالة في الشاطئ

6.عدد 1 حالة في القره بوللي

7.عدد 1 حالة في سرت

8.عدد 1 حالة في الزاوية المركز

9.عدد 1 حالة في الزاوية الغرب

10.عدد 3 حالات في مصراته

11.عدد 1 حالة في بني وليد

12.عدد 1 حالة في مسلاته

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 62045

2.الحالات النشطة : 25321