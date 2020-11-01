جديد «كوررونا» في ليبيا: 594 إصابة في طرابلس ومصراتة تسجل 174 حالة إيجابية وثلاث وفيات

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد، جاء أغلبها في العاصمة طرابلس بـ 594 حالة، يليها مصراتة بـ 174 حالة.

وسجلت البلاد 14 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 823 مصابا؛ ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 62 ألف و45 حالة إصابة منذ الحالة الأولى المسجلة في مارس الماضي، ومازال 25 ألف و321 حالة منها نشطا، فيما تعافى 35 ألف و853 مصابا، وتوفي 871 آخرين.

توزعت الوفيات إلى ثلاث حالات في مصراتة، وواحدة في كل من: غدامس والعجيلات وأجدابيا والرحبيات والشاطئ والقره بوللي وسرت والزواية المركز والزواية الغرب وبني وليد ومسلاتة.

أما حالات الشفاء الـ 823 فتوزعت إلى: 569 حالة في طرابلس، و13 في صبراتة، و12 في صرمان، وسبع في باطن الجبل، واثنتين في أجدابيا ومثلهما في نالوت و21 في القره بوليي، و52 في ظاهر الجبل و25 في الزاوية المركز و30 في بني وليد و12 في الكفرة و68 في مصراتة، و10 في زوارة.

وسجلت حالات الإصابة الـ 950 الجديدة في كل من:

طرابلس

441 حالة جديدة

153 حالة مخالطة

مصراتة

36 حالة جديدة

138 حالة مخالطة

الخمس

13 حالة جديدة

العجيلات

8 حالات جديدة

السبيعة

حالة جديدة

جنزور

14 حالة جديدة

زليتن

3 حالات جديدة

3 حالات مخالطة

رقدالين

حالة جديدة

سواني بن أدم

8 حالات جديدة

ترهونة

حالة جديدة

حالتان مخالطة

أجدابيا

حالة جديدة

6 حالات مخالطة

الجفارة

حالة جديدة

القره بوللي

5 حالات جديدة

الجميل

حالة جديدة

النواحي الأربع

5 حالات جديدة

صرمان

5 حالات جديدة

4 حالات مخالطة

نسمة

6 حالات جديدة

الشقيقة

حالة جديدة

الرياينة

حالتان جديدتان

سبها

4 حالات جديدة

الشاطئ

3 حالات جديدة

البوانيس

حالة جديدة

سرت

8 حالات جديدة

3 حالات مخالطة

الزاوية المركز

50 حالة جديدة

13 حالة مخالطة

الزاوية الغرب

7 حالات جديدة

تازربو

حالة جديدة

مسلاتة

حالة مخالطة

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