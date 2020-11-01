مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (950) إصابة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد أنه تم تسجيل عدد (950) إصابة بفيروس كورونا بينها عدد (627) حالة جديدة، وعدد (323) حالة مخالطة.
وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم السبت عدد (3320) عينة بينها عدد ( 2370 ) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :
1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1504) عينة
2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (925) عينة
3.مختبر فرع المركز مصراته عدد (233) عينة
4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (36) عينة
5.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (35) عينة
6.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (142) عينة
7.مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية عدد (200) عينة
8.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (1) عينة
9.مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (9) عينات
10.مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (6) عينات
11.مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (29) عينة
12.مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (200) عينة
وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :
1. طرابلس
عدد 441 حالة جديدة
عدد 153 حالة مخالطة
2.الخمس
عدد 13 حالة جديدة
3.العجيلات
عدد 8 حالة جديدة
4.السبيعة
عدد 1 حالة جديدة
5.جنزور
عدد 14 حالة جديدة
6.زليتن
عدد 3 حالة جديدة
عدد 3 حالة مخالطة
7.رقدالين
عدد 1 حالة جديدة
8.سواني بن أدم
عدد 8 حالة جديدة
9.ترهونة
عدد 1 حالة جديدة
عدد 2 حالة مخالطة
10.اجدابيا
عدد 1 حالة جديدة
عدد 6 حالة مخالطة
11.الجفارة
عدد 1 حالة جديدة
12.مصراته
عدد 36 حالة جديدة
عدد 138 حالة مخالطة
13.القره بوللي
عدد 5 حالة جديدة
14.الجميل
عدد 1 حالة جديدة
15.النواحي الأربع
عدد 5 حالة جديدة
16.صرمان
عدد 5 حالة جديدة
عدد 4 حالة مخالطة
17.نسمة
عدد 6 حالة جديدة
18.الشقيقة
عدد 1 حالة جديدة
19.الرياينة
عدد 2 حالة جديدة
20.سبها
عدد 4 حالة جديدة
21.الشاطئ
عدد 3 حالة جديدة
22.البوانيس
عدد 1 حالة جديدة
23.سرت
عدد 8 حالة جديدة
عدد 3 حالة مخالطة
24.الزاوية المركز
عدد 50 حالة جديدة
عدد 13 حالة مخالطة
25.الزاوية الغرب
عدد 7 حالة جديدة
26.تازربو
عدد 1 حالة جديدة
27.مسلاته
عدد 1 حالة مخالطة
وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه تم تسجيل عدد ( 823 ) حالة شفاء حسب المدن:
1.عدد 569 حالة في طرابلس
2.عدد 7 حالات في باطن الجبل
3.عدد 13 حالة في صبراته
4.عدد 2 حالة في اجدابيا
5.عدد 12 حالة في صرمان
6.عدد 2 حالة في نالوت
7.عدد 21 حالة في القره بوللي
8.عدد 52 حالة في ظاهر الجبل
9.عدد 25 حالة في الزاوية المركز
10.عدد 30 حالة في بني وليد
11.عدد 12 حالة في الكفرة
12.عدد 68 حالة في مصراته
13.عدد 10 حالات في زواره
وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 14 ) حالة الوفاة بحسب المدن:
1.عدد 1 حالة في غدامس
2.عدد 1 حالة في العجيلات
3.عدد 1 حالة في اجدابيا
4.عدد 1 حالة في الرحيبات
5.عدد 1 حالة في الشاطئ
6.عدد 1 حالة في القره بوللي
7.عدد 1 حالة في سرت
8.عدد 1 حالة في الزاوية المركز
9.عدد 1 حالة في الزاوية الغرب
10.عدد 3 حالات في مصراتة
11.عدد 1 حالة في بني وليد
12.عدد 1 حالة في مسلاتة
وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” بلغ 62045 حالة، وعدد الحالات النشطة 25321 حالة، وعدد المتعافين 35853 حالة، والوفيات بلغت 871 حالة.
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