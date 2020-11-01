مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (950) إصابة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد أنه تم تسجيل عدد (950) إصابة بفيروس كورونا بينها عدد (627) حالة جديدة، وعدد (323) حالة مخالطة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم السبت عدد (3320) عينة بينها عدد ( 2370 ) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1504) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (925) عينة

3.مختبر فرع المركز مصراته عدد (233) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (36) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (35) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (142) عينة

7.مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية عدد (200) عينة

8.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (1) عينة

9.مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (9) عينات

10.مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (6) عينات

11.مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (29) عينة

12.مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (200) عينة

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :