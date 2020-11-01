الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام القادمة

ملخص عام: أجواء مغيمة على مناطق شمال ليبيا يتخللها سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر خاصة هذا اليوم.

* رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة – جبل نفوسة :- الطقس: مغيم يتخلله سقوط أمطار خفيفة من حين لأخر على بعض المناطق خاصة هذا اليوم والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18-25) مْ .

* الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده :- الطقس: مغيم مع سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر على بعض المناطق والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين ( 18 – 26 ) مْ على اغلب المناطق .

* الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة :- الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 21 – 26 ) مْ .

* الكفرة- السرير- تازربو :- الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثرهذا اليوم على السرير مع احتمال سقوط أمطار خفيفة والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 25 – 27 ) مْ .