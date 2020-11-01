الوطني لمكافحة الأمراض: 14 حالة وفاة و950 إصابة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، عن تسجيل 14 حالة وفاة و 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 823 حالة للشفاء.

وأوضح المركز أنه استلم (3320) عينة موزعة على المختبرات التالية، من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس (1504) عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (925) عينة، ومن مختبر فرع المركز مصراته (233) عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن (36) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني سبها (35) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني الزاوية (142) عينة، ومن مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية (200) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني الكفرة (1) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا (9) عينات ، ومن مختبر فرع المركز الوطني تازربو (6) عينات، ومن مختبر فرع المركز الوطني سرت (29) عينة، ومن مختبر كلية الطب جامعة طرابلس (200) عينة.

وأشار المركز إلى أن نتائج فحص العينات أثبتت سلبية ( 2370 ) و إيجابية (950) عينة منهم 627 حالة جديدة و 323 حالة مخالطة.

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