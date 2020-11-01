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ميناء طرابلس يترقب وصول 25 ألف طن من وقود البنزين

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يترقب ميناء طرابلس البحري دخول عدد من السفن التجارية الموجودة في منطقة المخطاف محملة بالبضائع والسلع المختلفة إلى أرصفته.

ومن بين هذه السفن سفينة نقل الوقود “أنوار أفريقيا” التابعة للوكيل الملاحي العالمية للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 25 ألف طن من وقود البنزين.

وينتظر الميناء وصول سفينة نقل الحاويات “ليدي حلوم” التابعة للوكيل المحلي البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية وعلى متنها أكثر من 100 حاوية من المواد والسلع المتنوعة.

وأكدت الشركة الليبية للموانئ فرع طرابلس في أحدث بيانات لها، وجود سفينة نقل الإسمنت “ماهر” في منطقة المخطاف في الميناء والتي تتبع لوكالة الشرق للتوكيلات الملاحية وتحمل على متنها حوالي 8000 طن من الإسمنت المكيس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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