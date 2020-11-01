ميناء طرابلس يترقب وصول 25 ألف طن من وقود البنزين

يترقب ميناء طرابلس البحري دخول عدد من السفن التجارية الموجودة في منطقة المخطاف محملة بالبضائع والسلع المختلفة إلى أرصفته.

ومن بين هذه السفن سفينة نقل الوقود “أنوار أفريقيا” التابعة للوكيل الملاحي العالمية للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 25 ألف طن من وقود البنزين.

وينتظر الميناء وصول سفينة نقل الحاويات “ليدي حلوم” التابعة للوكيل المحلي البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية وعلى متنها أكثر من 100 حاوية من المواد والسلع المتنوعة.

وأكدت الشركة الليبية للموانئ فرع طرابلس في أحدث بيانات لها، وجود سفينة نقل الإسمنت “ماهر” في منطقة المخطاف في الميناء والتي تتبع لوكالة الشرق للتوكيلات الملاحية وتحمل على متنها حوالي 8000 طن من الإسمنت المكيس.

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