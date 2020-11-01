الترجمان: اعتماد البعثة الأممية على الإسلاميين في غرب ليبيا عطل الكثير من الحلول حتى الآن

أكد المستشار السابق لدى الأمم المتحدة باسل الترجمان، اليوم الأحد، أن كثيرا من الأسماء المشاركة في حوار تونس كانت موجودة في الملفات السابقة كأطراف للحوار مشيرا إلى أنه ليس هناك جهود أو عمل من طرف البعثة ورئيستها بالإنابة ستيفاني وليامز من أجل البحث عن أسماء جديدة مما تسبب في إشكال.

وأعرب الترجمان عن أسفه من ستيفاني وليامز لعملها بنفس الآلية السابقة التي عمل بها كل المبعوثين السابقين في ليبيا، موضحا أنه كان جزء كبير من رهانهم يعتمد على الإسلاميين في مناطق الغرب الليبي، مشيرا إلى أن البعثة كانت تستعملهم لفرض حلا للأزمة وهو ما عطل الكثير من الحلول حتى الآن.

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