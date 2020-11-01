مندوب روسيا بمجلس الأمن: استقرار ليبيا يتوقف على خروج القوات الأجنبية

أكد المندوب الروسي بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، على ضرورة خروج جميع القوات والشركات الأجنبية من ليبيا مرة واحدة حتى تستقر هذه البلاد.

وأضاف المندوب الروسي في مؤتمر صحفي، ان الوضع الليبي يحتاج إلى مبعوثا خاصا يقود التفاهمات ويشرف عليها خصوصا في ظل قرب مغادرة المبعوثة الحالية بالإنابة ستيفاني وليامز.

وداعا المندوب الروسي إلى ضرورة التوصل إلى تفاهمات حقيقية حول من يخلف تلك القوات في مهمتها.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية الجمعة الماضي أن توقيع الاتفاق الليبي لوقف الأعمال العدائية في جنيف خطوة مهمة نحو حل الأزمة التي طال أمده وأنه سيمكن من إقامة حوار سياسي شامل ومستدام بهدف نهائي وهو استعادة وحدة البلاد وإنشاء مؤسسات حكومية موحدة.