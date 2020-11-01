ليبيا الان

تراجع طفيف للدولار أمام الدينار في السوق الموازية

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

تراجع الدولار قرشا واحدا أمام الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم الأحد، فيما استقر سعر صرف العملات الأخرى الأكثر تداولا.

وسجلت العملة الأميركية 6.25 دينار بعد أن وصلت إلى 6.26 دينار في ختام تعاملات أمس السبت، بينما حافظ اليورو على سعر صرف 7.26 دينار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 8 دينارات، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

وبلغت الليرة التركية 0.75 دينار، والدينار التونسي 2.26 دينار ليبي، وهي الأسعار ذاتها المسجلة في ختام تعاملات الأمس.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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