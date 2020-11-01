4 دول أوروبية تدعو للالتزام باتفاق وقف النار في ليبيا

في بيان مشترك ،رحبت حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بنتائج الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) بوساطة الأمم المتحدة، ووصول الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم، وإعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ودعا بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتها وتطبيق الاتفاق بالكامل، وقال إن “المجال بات الآن مفتوحا لاتخاذ الخطوة التالية في الحوار الليبي من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس الذي يبدأ في 9 نوفمبر المقبل، ويتفق فيه الليبيون أنفسهم على مستقبل مؤسسات الدولة وعلى سبيل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار”.

وأيد البيان، بشكل كامل هدف ملتقى الحوار السياسي الليبي “لحشد الإجماع على إطار حوكمة جديد موحد وترتيبات تفضي إلى إجراء انتخابات محلية خلال أقصر إطار زمني ممكن سعيا لاستعادة سيادة ليبيا وشرعية المؤسسات الليبية”. وأكد البيان أن الحكومات الأربع الموقعة عليه تساند ما دعت إليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان الانتقال المنظم إلى إطار المؤسسات مستقبلا، “وأن يعمل الجميع بحس من المسؤولية سعيا إلى تحقيق مخرجات إيجابية لملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي يظل الخيار الوحيد الممكن لتجاوز الأزمة الليبية.” وكان أطراف الصراع في ليبيا قد وقعوا اتفاقا يوم الجمعة الماضي في جنيف لوقف دائم لإطلاق النار في سائر أنحاء البلاد، فيما شكل خطوة إلى الأمام في الجهود الدبلوماسية المبذولة لحل الصراع.