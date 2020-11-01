الأرصاد تطمئن الصيادين : البحر خفيف الموج والرؤية جيدة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد أنه من المحتمل أن تتكاثر السحب على طول الساحل الليبي، من حين الى آخر مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة من الساحل.

وأوضح المركز في نشرته للصيد البحري، أن البحر سيكون هادئا وخفيف الموج، وستكون الرؤية جيدة، وسيكون هناك احتمالية سقوط أمطار على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، و الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، تتحول صباح الغد جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، وتكون بحرية إلى شمالية غربية على باقي الساحل سرعتها ما بين (5 – 15) عقدة، و إرتفاع الموج يتراوح بين (0.25 – 1.25) متر و البحر هادئ إلى خفيف الموج، و درجةحرارة سطح البحر (24-26) مْ.

وأشار المركز إلى أن الساحل من الخليج إلى طبرق ستتكاثر فيه السحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار خفيفة، و الرياح بحرية إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، وشمالية غربية على باقي الساحل سرعتها ما بين (5 – 15) عقدة، و ارتفاع الموج يتراوح بين (0.50 – 1.25) متر، و البحر خفيف الموج، و درجة حرارة سطح البحر (23-25) مْ، و الرؤية جيدة.

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