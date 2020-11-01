داخلية الوفاق: وضع خطة لتأمين اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في غدامس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 November, 2020

عقد اليوم الأحد اجتماع بمديرية أمن غدامس جرى خلاله وضع خطة أمنية لتأمين فعاليات اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تضم ممثلين عن الجيش وقوات الوفاق

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الاجتماع عقد برئاسة مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية وبحضور مدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسي ومدير أمن نالوت ومدير أمن منفذ غدامس ورئيس مكتب فرع جهاز الأمن الداخلي غدامس ومندوب عن مكتب المعلومات والتنسيق.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة غدامس غد الاثنين اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة و5+5 والتي تتواصل حتى يوم الاربعاء برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.