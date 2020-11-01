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عاجل // وفاةاللواء ونيس بوخمادة آمر القوات الخاصة “الصاعقة” بالجيش

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

 

أعلنت مصادر صحفية، اليوم الأحد،وفاة آمر القوات الخاصة “الصاعقة” بالجيش اللواء ونيس بوخمادة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • البقاء والدوام لله…رحم الله البطل ونيس بوخمادة الذي قارع الارهابيين والدواعش وكان في مقدمة الصفوف في جميع معارك الوطن…لم يتراجع ولم ينحني ولم ينكسر للارهابيين والعملاء والخونة…كان رجلا فذا شجاعا مقداما لايهاب…نسأل الله ان يعوضنا خيرا وأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يلهم أهله والشرفاء الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون……………..

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