الجنائية الدولية تدعو سيف الإسلام إلى تسليم نفسه

أخبار ليبيا24

دعا مكتب المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية سيف القذافي بتسليم نفسه فورًا إلى السلطات الليبية المختصة حتى يتسنى نقله إلى المحكمة.

وأكد مكتب المدعي العام في تقريره العشرين المقدم إلى مجلس الأمن الدولي أن المحكمة سبق وأن أبلغت مجلس الأمن الدولي في 5 مايو الماضي برفض دائرة الاستئناف بالإجماع الاستئناف المقدم من المتهم ضد قرار القبض عليه، مؤكدة قبول الدعوى المقامة ضده.

وقالت المحكمة إن مكتب المدعي العام، تمكن من إحراز تقدم ملموس في تحقيقات، بشأن الجرائم المدعى بارتكابها في ليبيا منذ فبراير 2011، وأوفد عددًا من المهام الميدانية، بما في ذلك مهمتان على جانب من الأهمية إلى ليبيا.

وأشارت المحكمة إلى أن ليبيا لا تزال ملزمة بالقبض على سيف الإسلام القذافي وتقديمه إلى المحكمة، موضحة أن الجهود التي بذلتها حكومة الوفاق لم تفلح حتى الآن في تأمين القبض عليه.

ويتهم سيف الإسلام القذافي بتهم تتضمَّن التحريض على إثارة الحرب الأهلية والإبادة الجماعية وإساءة استخدام السلطة وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين والإضرار بالمال العام وجلب مرتزقة لقمع ثورة السابع عشر من فبراير.