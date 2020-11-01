الأرصاد : الطقس مغيم على مناطق شمال ليبيا

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أنه ستسود أجواء مغيمة على مناطق شمال ليبيا يتخللها سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر؛ بينما تصل إلى أقصى درجة حرارة في البلاد إلى 27 درجة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن مناطق رأس اجدير حتى سرت و سهل الجفارة و الجبل الغربي، سيكون بها الطقس مغيم يتخلله سقوط أمطار خفيفة من حين إلى آخر على بعض المناطق، خاصة اليوم، و الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 18 و25 درجة.

وأشار المركز إلى أن مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد و الواحات و مرادة، سيكون بها

الطقس مغيم مع سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر على بعض المناطق، و الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 18 و26 درجة، على أغلب المناطق.

ولفت المركز إلى أن مناطق الجفرة و سبها و غـات و غدامس و الحمادة، ستكون بها السماءقليلة السحب تتكاثر أحيانا هذا اليوم، و الرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 21 و26 درجة، كما ستكون السماء قليلة السحب في مناطق الكفرة و السرير و تازربو، و تتكاثر اليوم على السرير مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، و الرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 25 و27 درجة.

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