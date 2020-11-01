ليبيا

بنغازي-بوابة افريقيا |

01 November, 2020

قال احمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي إن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تنعي أحد أبطالها الذين عرفتهم ميادين الشرف والرجولة اللواء ونيس عبدالكريم بوخماده المغربي آمر القوات الخاصة الصاعقة الذي وافاه الأجل صباح اليوم بعد مرض لم يمهله طويلا.

وقال المسماري في منشور على الفيسبوك “اذ ننعي اللواء ونيس نستذكر مواقفه البطوليه في محاربة الإرهاب ووقوفه الدائم إلي جانب الشعب فقد كان دائما يتقدم الصفوف لم تغريه المكاتب والمناصب ولم يغريه متاع الدنيا الزائل . تغمد الله فقيدنا بواسع رحمته وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”