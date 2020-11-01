ليبيا
المسماري ناعيا بوخمادة: فقدنا بطلا لم تغره المكاتب والمناصب
بنغازي-بوابة افريقيا |
01 November, 2020
- قال احمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي إن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تنعي أحد أبطالها الذين عرفتهم ميادين الشرف والرجولة اللواء ونيس عبدالكريم بوخماده المغربي آمر القوات الخاصة الصاعقة الذي وافاه الأجل صباح اليوم بعد مرض لم يمهله طويلا.
وقال المسماري في منشور على الفيسبوك “اذ ننعي اللواء ونيس نستذكر مواقفه البطوليه في محاربة الإرهاب ووقوفه الدائم إلي جانب الشعب فقد كان دائما يتقدم الصفوف لم تغريه المكاتب والمناصب ولم يغريه متاع الدنيا الزائل . تغمد الله فقيدنا بواسع رحمته وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”
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