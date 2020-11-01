القيادة العامة تنعي آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة

نعت القيادة العامة آمر إدارة القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة، الذي وافته المنية، متأثراً بوعكة صحية ألمت به صباح اليوم.

وقالت القيادة العامة، في بيان نشره الناطق باسمه اللواء أحمد المسماري اليوم، «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أحد أبطالها الذين عرفتهم ميادين الشرف والرجولة اللواء ونيس عبدالكريم بوخماده المغربي آمر القوات الخاصة الصاعقة الذي وافاه الأجل صباح اليوم بعد مرض لم يمهله طويلا».

وفاة اللواء ونيس بوخمادة آمر القوات الخاصة بـ«القيادة العامة»

وتابع البيان، «إذ ننعي اللواء ونيس نستذكر مواقفه البطوليه في محاربة الإرهاب ووقوفه الدائم إلي جانب الشعب فقد كان دائما يتقدم الصفوف لم تغريه المكاتب والمناصب ولم يغريه متاع الدنيا الزائل».

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