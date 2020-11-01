الجيش الليبي ينعى وفاة «بوخمادة»: كان يتقدم الصفوف في محاربة الإرهاب

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الأحد، وفاة اللواء ونيس عبدالكريم بوخماده المغربي آمر القوات الخاصة الصاعقة بالجيش.

ونعى الجيش الليبي القائد العسكري الفقيد، قائلا: «كان أحد أبطال القوات المسلحة الذين عرفتهم ميادين الشرف والرجولة الذي وافاه الأجل صباح اليوم بعد مرض لم يمهله طويلا».

وأضاف اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي: «ننعى اللواء ونيس ونستذكر مواقفه البطولية في محاربة الإرهاب ووقوفه الدائم إلي جانب الشعب فقد كان دائما يتقدم الصفوف لم تغريه المكاتب والمناصب ولم يغره متاع الدنيا الزائل».

وتناولت عدد من وسائل الإعلام الليبية خبر وفاة اللواء ونيس عبدالكريم بوخماده المغربي آمر القوات الخاصة الصاعقة بالجيش، مؤكدة أنه توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.