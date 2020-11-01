ضبط مخالفات عديدة خلال جولة تفتيشية للمركز الصحي المنصورة

قام مكتب وادي الشاطيء بجولة تفتيشية استهدفت المركز الصحي المنصورة، وذلك في إطار استمرار الحملة التفتيشية التي يقوم به مركز الرقابة على الاغذية والأدوية بالمكتب رفقة جهاز الحرس البلدي.

وأكد المكتب، من خلال بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه فور التفتيش تبين أن النظافة العامة سيئة، مع عدم وجود شهادات صحية لجميع الطاقم الطبي، ويوجد أدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالزي الرسمي، ودورات المياه بحالة سيئة، وكذلك درجة الحرارة داخل الصيدليه سيئة.وشدد المكتب على أنه تم تسليم كمية كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمحظورة من أجل إعدامهم.

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