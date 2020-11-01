القيادة العامة للقوات المسلحة تنعي “بوخمادة” 

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نعت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الأحد آمر القوا الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة الذي وافاه الأجل صباح اليوم إثر مرض لم يمهله طويلًا.

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة :”القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تنعي أحد أبطالها الذين عرفتهم ميادين الشرف والرجولة اللواء ونيس عبدالكريم بوخماده المغربي آمر القوات الخاصة الصاعقة”.

وأضافت القيادة العامة :”نستذكر مواقفه البطولية في محاربة الإرهاب ووقوفه الدائم إلى جانب الشعب فقد كان دائما يتقدم الصفوف لم تغريه المكاتب والمناصب ولم يغريه متاع الدنيا الزائل”.

وكان آمر القوات الخاصة في القوات المسلحة العربية الليبية اللواء ونيس بوخمادة، توفي اليوم الأحد، إثر وعكة صحية ألمت به مؤخراً.