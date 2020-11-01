عقيل: وجود المليشيات في ليبيا مرتبط بثلاث تهديدات كبرى

ليبيا – قال الباحث السياسي ورئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين عقيل إن وجود المليشيات مرتبط بثلاث تهديدات كبرى، لن تحقّق منظّمة الأمم المتحدة “الفاشلة” في ظل وجودها إلا طياح سعدنا، بحسب تعبيره.

عقيل أوضح في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن التهديدات الثلاثة الكبرى المرتبطة بوجود المليشيات، تتعلق بالجانب السياسي والعسكري والاقتصادي.

وأشار إلى أنه يؤثر سياسيا بفرض المليشيات لمعايير وحقوق المواطنه التى تلائمها على تقلّد الليبيين للمناصب وشغر مراكز الإدارة العامة، أما عسكريًا سيكون من خلال احتكار المليشيات حصريًا للسلاح والعنف.

وأضاف: “اقتصاديًا سيتمثل بسيطرة المليشيات على النقد الأجنبي وتجارة العمله وفرضها للإفلاس الفني على البنوك، وتدميرها لشبكة الأسواق الوطنيه”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية