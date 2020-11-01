امغيب: الحوارات لن تنتهي وكلها تهدف لإطالة أمد الأزمة فقط بدلًا من حلها

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن المشكل الليبي يمكن أن يُحل في خطوات بسيطة، وفي فترة وجيزة، دون كثرة لقاءات أو زيارات أو مسارات وحوارت “استيفانية”، إذا كانت هنالك إرادة وطنية حقيقية صادقة لدى الشعب الليبي تجبر البعثة على التوقّف عن تشعيب مسارات الحلول المنطقية.

امغيب قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ولو كانت هناك إرادة تمنع المجتمع الدولي من الاستمرار في إفساح المجال للسيدة (حوارات) من الخروج علينا كل يوم بحوار جديد ومسارات أكثر تشعبية، قد تصل في يوم من الأيام إلى ما تسميه السيدة بالإنابة بحوار (أطفال ليبيا) لتثبت لنا أنها تستمع إلى كل شرائح المجتمع دون تهميش أو أقصاء لأحد”.

وأضاف: “ونحن نعلم جيدًا كما تعلم هي أن هذه الحوارات لن تنتهي، وأنها كلها من أجل فقط إطالة أمد الأزمة بدل حلها، كما تعلم ويعلم الجميع أن مسار 4 أبريل 2019 كان أقصر المسارات وأقربها لعودة وطن لايريدون له أن يعود”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية