وليامز لمعيتيق: يجب زيادة إنتاجية وفاعلية المؤسسات الحكومية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 November, 2020

التقت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق في إسطنبول لبحث ما هو منتظر من ملتقى الحوار السياسي الليبي والذي يبدأ جولاته المباشرة في 9 نوفمبر الجاري بتونس.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن وليامز شددت على ضرورة زيادة إنتاجية وفاعلية المؤسسات الحكومية.

واكد الطرفان على أهمية التقارب بين جميع الليبيين لرسم مسار انتخابي سليم مبني على قاعدة دستورية وفي أقصر إطار زمني ممكن، ينهي المراحل الانتقالية المتعاقبة وينقل ليبيا إلى مرحلة سياسية جديدة.