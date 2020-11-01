إحياء الذكري الـ92 لترحيل أهالي هون إلى مدن الساحل

أحيت رابطة أحفاد المجاهدين بمدينة هون مساء الجمعة الماضية الذكرى 92 (الجلوة) لترحيل أهالي هون، في 15 يناير عام 1929 من قبل القوات الإيطالية الغازية إلى مدن الساحل تمهيدا لنفيهم للجزر الإيطالية النائية.

بهذه المناسبة اقيمت احتفالية بساحة الشهداء القيت خلالها عددا من الكلمات التي استذكرت تلك الحادثة المؤلمة لترحيل الاهالي وسط ظروف قاسية ومعاناة العجائز من الرجال والنساء والأطفال، والأمراض التي انتشرت بينهم نتيجة الرحلة الطويلة والطقس البارد مئات الكيلومترات عبر الصحراء الى الساحل الليبي.

وشاركت في الاحتفالية فرقة الكشافة، والشباب الفرسان بعروض بلباسهم الليبي التقليدي في تلك الفترة الزمنية، كما ألقيت القصائد الشعرية التي مجدت تاريخ نضال وجهاد الليبيين، خصوصا في معركة قارة عافية التي تعرضت فيها القوات الايطالية الغازية لخسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

حضر الاحتفالية جمع من أحفاد المجاهدين وأهالي هون وعدد من ممثلي المؤسسات المدنية والرسمية وشباب الكشافة والشعراء الشعبيين.