المصرف المركزي ببنغازي يشكل لجنة لتعديل سعر صرف الدينار

أعلن مجلس إدارة المصرف المركزي في مدينة البيضاء بنغازي، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة لتعديل سعر صرف الدينار.

وأوضح المصرف المركزي، في قرار اطلعت «الساعة24» على نسخة منه، أن اللجنة المشكلة اليوم الأحد ستكون مهمتها تعديل سعر صرف العملة المحلية.

وأضاف المصرف أن اللجنة المشكلة من المقرر أن تقدم تقريرها إلى المجلس في الاجتماع المقبل لاتخاذ اللازم بهذا الخصوص.

وكلف المجلس المحافظ على الحبري بتشكيل لجنة من المختصين لدراسة تعديل سعر صرف الدينار مقابل العملات الخارجية، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس في الاجتماع المقبل خلال شهر. وفق نص قرار المجلس الذي حمل رقم 57 لسنة 2020.