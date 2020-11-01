حتيتة: الوجود التركي في ليبيا يعرقل اتفاقيات حل الأزمة

قال الباحث في الشأن الليبي عبد الستار حتيتة، اليوم الأحد، إن ما يقوم به رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج هو جزء من مخطط تركي إخواني ومعه دول أخرى في المنطقة يستهدف إبعاد أي سلطة تنفيذيه يمكن أن تملئ الفراغ في ليبيا خلفا له.

وأوضح حتيتة في تصريحات إعلامية رصدتها ليبيا 24 أنه منذ اعلان السراج نيته الاستقالة كان ملاحظ انه وضع شرطا وهو توصل الأطراف الليبية إلى سلطة شرعية جديدة يسلمها هو مقاليد الحكم ويرحل، مشيرا إلى ذلك كان معروفا أنه لن يحدث خلال الفترة التي حددها هو بنفسه معتقدا أن هذا نوع من الألاعيب الإخوانية التركية التي تحاول أن تشتت الانتباه لتحصل علي الموافقات من الاطراف المختلفة.

وأشار حتيته إلى أن الوجود التركي يعرقل الاتفاقيات ويشجع أطراف معينه علي العبث بكل الحوارات وبكل الجهود المبذولة، لافتا إلى أن تركيا بدأت تشعر بنوع من القلق بعد التفاهمات التي توصل إليها العسكرين الليبيين في اجتماعات “5+5” لهذا هي بدأت تحاول الالتفاف حول هذا التقارب ما بين العسكريين وتفشله.

وأعرب حتيتة عن قلقة من لقاء تونس المرتقب بين الاطراف الليبية، مؤكدا أن هناك محاولات لتشكيل هيئة عليا تكون في نهاية المطاف هي صاحبة الاختيار للمجلس الرئاسي و للحكومة التنفيذية وليس مجلس النواب وهو ما يقلق لانه سيسحب البساط من القوة الوطنية في ليبيا.

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