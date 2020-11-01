باشاغا يبحث حل المشاكل والعراقيل أمام «طيران الشرطة»

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مع معاون مدير الإدارة العامة لطيران الشرطة عميد ناصر التركي، أهم المشاكل والعراقيل التي تواجه الإدارة.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية فإن اللقاء الذي عقد اليوم بديوان الوزارة بطرابلس، ناقش المشاكل والعراقيل التي تواجه الإدارة العامة لطيران الشرطة، «باعتبارها إدارة مهمة ورئيسية من ضمن إدارات ومكونات الوزارة».

وثمن التركي خلال اللقاء المجهودات التي يبذلها باشاغا لتطوير كافة الإدارات والتطلع لتدريب وتأهيل منتسبيها للقيام بدورهم على أكمل وجه.

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