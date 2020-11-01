فيديو.. وفاة القائد بالجيش الليبي ونيس بوخمادة خلال كلمة

توفي اللواء ونيس بوخمادة، آمر القوات الخاصة في الجيش الوطني الليبي، أثناء إلقائه كلمة في إحدى التجمعات في ليبيا، الأحد، على إثر وعكة صحية ألمت به بشكل مفاجئ.

وقالت القيادة العامة للجيش الليبى في بيان: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أحد أبطالها الذين عرفتهم ميادين الشرف والرجولة اللواء ونيس عبد الكريم بوخمادة المغربى، آمر القوات الخاصة الصاعقة الذى وافاه الأجل صباح اليوم بعد مرض لم يمهله طويلا”.

وتابع البيان: “إذ ننعى اللواء ونيس، نستذكر مواقفه البطولية في محاربة الإرهاب ووقوفه الدائم إلى جانب الشعب، فقد كان دائما يتقدم الصفوف، ولم تغريه المكاتب والمناصب، ولم يغريه متاع الدنيا الزائل”.

وتولي بوخمادة في عام 2018 قيادة “مجموعة عمليات الجنوب” بقرار من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بهدف ضبط وحفظ الأمن بمنطقة الجنوب الغربي للبلاد.

وعرف بوخمادة بألقاب عدة، أبرزها “الفهد الأسمر” و”أسد الصاعقة”، خاصة عقب الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواته على الجماعات الإرهابية، بمن فيها داعش، فى بنغازي ودرنة.