بادي: المجرمون باعونا في الصخيرات واليوم يكررون نفس السيناريو بتونس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

زعم آمر مليشيا الصمود والمدرج على قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن، صلاح بادي، أن “العز والشرف” يكمن في القتال والمواجهة وإراقة الدماء.

بادي قال ، في تسجيل مرئي له، أنه ظل لأكثر من شهرين أو ثلاثة دون سلاح ومُحاصر في مصراتة التي لم يتبق منها سوى 20% فقط من المقاتلين، مُضيفًا “حالنا تدنى منذ قالوا لا نريد موت أولادنا”.

وهاجم رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، بسبب رعايتها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس في التاسع من نوفمبر الجاري، قائلا “أين الرجال، معقولة هذا الانبطاح والبلاد تباع وتشترى، معقولة هذه العجوز الأمريكية تقودهم وتتحكم فيهم”.

وواصل هجومه على القيادات والأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات الموقع في العام 2015م، لاسيما أنها تشارك حاليًا في الحوارات السياسية لحلحلة الأزمة الليبية، قائلا “باعونا في الصخيرات المجرمين وأوصلونا لهذه الحالة، واليوم يكررون نفس السيناريو”.

وانطلقت الاجتماعات التمهيدية للمشاورات الليبية في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي، عبر آلية الاتصال المرئي، بينما ينطلق اللقاء المباشر في التاسع من نوفمبر في العاصمة التونسية.

وذكرت البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا، في بيان لها، أن استئناف ملتقى الحوار السياسي الليبي يأتي في وقت يسود فيه أمل غامر عقب التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا في الثالث والعشرين من أكتوبر.

ووجهت البعثة وفق البيان، الدعوة لـ75 مشاركًا ومشاركة من ليبيا يمثلون أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية للانخراط في أول لقاء للملتقى السياسي الليبي الشامل عبر آلية التواصل المرئي.

وأوضحت أن ملتقى الحوار السياسي الليبي هو حوار ليبي- ليبي شامل يُعقد بناءً على مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن في قراريه 2510 و2542.