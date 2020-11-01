وفاة ثمانينية بفيروس كورونا في سرت

أعلن مشرف قسم العزل بمستشفى بن سينا التعليمى سرت، الدكتور سيف عثيق، تسجيل حالة وفاة جديدة لسيدة مسنة تدعى الحاجة مبروكة السنوسى الدعيكي، عن عمر يناهز 86 عاما مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح عثيق في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن المتوفية كانت نزيلة بالقسم مند أسبوعين، وتعانى من أعراض متقدمة للفيروس، ناهيك عن مشاكل أخرى من ضغط الدم والسكر وأمراض القلب، فيما كانت تتابع من الفريق الطبى المكلف بالقسم بشكل تواصل.

وشهد قسم العزل سرت، دخول ثلاث حالات مرضية جديدة مصابة بفيروس كورونا.

فيما أكد رئيس اللجنة الاعلامية لمكافحة فيروس كورونا بسرت، أن عدد حالات الوفاة بسرت جراء فيروس كورونا ارتفع إلى 22 حالة، فيما وصل عدد الحالات المصابة بالفيروس، إلى 195 حالة.

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