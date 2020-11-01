“باشاغا”: “طيران الشرطة” مهم ورئيسي في وزارتي

عقد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اجتماعا اليوم الأحد، مع معاون مدير الإدارة العامة لطيران الشرطة ناصر التركي.

وقالت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج، إن اللقاء الذي عقد بديوان وزارة داخلية الوفاق في طرابلس ناقش المشكلات والعراقيل التي تواجه الإدارة العامة لطيران الشرطة، مشيرة إلى أن باشاغا أكد أنها إدارة مهمة ورئيسية من ضمن إدارات ومكونات الوزارة، على حد زعمه.

وأضافت تلك الوسائل الإعلامية أن “التركي” أشاد خلال اللقاء بالمجهودات التي يبذلها باشاغا للرقي بكافة الإدارات والتطلع لتدريب وتأهيل منتسبيها للقيام بدورهم على أكمل وجه، على حد ادعائه.

يشار إلى أن باشاغا مغرم بالطائرات، وقد خصص في يونيو الماضي، طائرة من طراز “5A-MIS” للقيام بمهام التنقل الخاصة بوزارته.

وكشف الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي في أغسطس الماضي، مستندات لوقائع فساد واختلاس لملايين الدينارات داخل وزارة داخلية الوفاق.

وتفيد إحدى هذه الوثائق بأن جهاز خدمات الإسعاف الطائر استلم 54 مليون و306 آلاف يوم 26 فبراير 2019، وفي نفس اليوم تم صرف أيضا للجهاز نفسه 55 مليون و309 آلاف دينار، وفي نفس اليوم استلم 55 مليون و703 آلاف دينار، وأيضا صرف 56 مليون و416 ألف دينار ليبي في نفس اليوم، لافتا إلى أن كل هذه الأموال غير مخصصة للرواتب، وتساءل هل رأيتم الإسعاف الطائر ينقل مريضا للعلاج خارج ليبيا؟