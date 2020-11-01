تركيا: سفينة “الريس عروج” تواصل مهامها شرقي البحر المتوسط

قامت تركيا، اليوم الأحد، بتمديد إخطار نافتيكس حول مهام المسح السيزمي التي تقوم بها سفينة “الريس عروج”، شرقي البحر المتوسط، حتى 14 نوفمبر الحالي.

وبموجب قرار التمديد، ستواصل السفينة التركية مهامها حتى 14 من الشهر الجاري، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي صلاحية الإخطار الأربعاء القادم، كما ستواصل سفينتا “أطامان” و”جنكيز خان” مرافقة “الريس عروج” خلال أداء مهامها.يذكر أن سفينة التنقيب تجري جميع أنواع المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية والهيدروغرافية والأوقيانوغرافية (تتعلق بعلم البحار)، وفي مقدمتها البحث عن الموارد الطبيعية.

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