المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تنظم دورة تدريبية لواعظات ليبيات

نظمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها لعدد من واعظات ليبيا عبر تقنية الفيدية كونفرانس، وذلك تحت عنوان “المواطنة والانتماء”.

وألقى اللواء حمدي لبيب خبير الأمن القومي، نائب مدير الشئون المعنوية المصرية سابقًا، محاضرة ضمن فعاليات الدورة التدريبية، محذرا فيها الواعظات من حروب الجيل الرابع وأنها تهدف لنشر الفتن وزعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وإثارة الاقتتال الداخلي في الدول المستهدفة، دون الحاجة إلى شن حرب مباشرة عليها‏.

وأكد الخبير الاستراتيجي، أنه لا بد من تكاتف وتوحيد الجهود لمواجهة إخطار هذه الحروب المفتعله داخليًا وخارجيًا، عن طريق عدد من الآليات أبرزها، المواجهة الإستراتيجية التي تقوم بها الدولة مع التنسيق على الصعيد الرسمي بين الدول المعنية بخطة مواجهة شاملة.

وأوضح أن المواجهة الفكرية وهي عن طريق التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة داخليًا لتوحيد الجهود والرؤية، وكذلك المواجهة الإعلامية وتهدف لتبني عدد من القضايا وخطاب إعلامي مسئول يهدف لتحرى المصداقية ودحض الشائعات.

وفي الختام أشار إلى ضرورة تدريب الوعاظ والأئمة على كيفية المواجهة الفكرية، مع تزويدهم بأساليب وأدوات حديثة لتواكب العصر الذي نعيش فيه، والرد على ما يتم نشره من أكاذيب وأباطيل من خلال منصات التواصل الاجتماعي نظرًا لقدرتها الهائلة على الانتشار وتخطي الحدود الجغرافية دون وجود حاجه للتوثيق.