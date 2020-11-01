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الحكومة الليبية «المؤقتة» تنعي اللواء ونيس بوخمادة

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نعت الحكومة الليبية “المؤقتة”، مدير إدارة القوات الخاصة “الصاعقة” في القوات المسلحة العربية الليبية، اللواء ونيس بوخمادة، الذي وافته المنية اليوم الأحد إثر وعكة صحية ألمت به. 

وقالت الحكومة في بيان أصدرته، “تنعى الحكومة الليبية ببالغ الأسى وعميق الحزن، وهي راضية بقضاء الله وقدره، هذا الأسد المغوار، وهي تستذكر تاريخ بطولاته في شرق ليبيا وغربها وجنوبها، وقربه من أبناء شعبه الذين لطالما انحاز إلى قضاياهم، وقدم روحه فداء لهم، وتتضرع الحكومة الليبية للمولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وأن يعوض الوطن فيه خيرا على قدر ما قدم له من تضحيات، وكانت له في الحق صولات وجولات”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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