نيبينزيا : ليبيا لن تستقر حتى تخرج القوات الأجنبية منها

أكد المندوب الروسي بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأحد، أن ليبيا لن تستقر حتى تخرج جميع القوات الأجنبية منها مرة واحدة.

وأوضح نيبينزيا أن الأزمة الليبية تحتاج إلى مبعوثا خاصا يقود التفاهمات ويشرف عليها خصوصا في ظل قرب مغادرة المبعوثة الحالية بالإنابة ستيفاني وليامز.

و دعا نيبينزيا إلى ضرورة التوصل إلى تفاهمات حقيقية حول من يخلف تلك القوات في مهمتها.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد اكدت الجمعة الماضية أن توقيع الاتفاق الليبي لوقف الأعمال العدائية في جنيف خطوة مهمة نحو حل الأزمة التي طال أمده وأنه سيمكن من إقامة حوار سياسي شامل ومستدام بهدف نهائي وهو استعادة وحدة البلاد وإنشاء مؤسسات حكومية موحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24