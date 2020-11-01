ويليامز ومعيتيق يبحثان في تركيا التحضير لـ”الحوار السياسي”

كشفت البعثة الأممية عن لقاء جرى أمس السبت بين الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني ويليامز، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق في مدينة إسطنبول التركية.

وقالت البعثة في إيجاز لها إن اللقاء شهد البحث بما هو منتظر من ملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي يبدأ جولاته المباشرة في 9 نوفمبر في تونس.

وأضاف البيان أن ويليامز شددت خلال اللقاء على ضرورة زيادة إنتاجية وفاعلية المؤسسات الحكومية، كما أكد الطرفان على أهمية التقارب بين جميع الليبيين لرسم مسار انتخابي سليم مبني على قاعدة دستورية وفي أقصر إطار زمني ممكن، ينهي المراحل الانتقالية المتعاقبة وينقل ليبيا إلى مرحلة سياسية جديدة.

يشار إلى أن ويليامز عقدت عددا من اللقاءات في تركيا للتباحث حول التطورات الليبية، مع كل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس السبت، ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أول من أمس الجمعة.