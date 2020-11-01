الأعلى للقبائل والمدن: البعثة الأممية انحرفت عن مسارها

عقد المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، اجتماعاً طارئا لمناقشة ترتيبات الحوار المزمع عقده في تونس الأسبوع القادم.

وقال المجلس في بيان أصدره وخص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، :”إن المجلس يجد التزامه بالحوار والمصالحة طريقا وحيدا لحل الأزمة الليبية، ولكن وباطلاع المجلس على قوائم المدعوين للحوار في تونس اتضح أنها علاوة على كونه حواراً داخل طرف واحد واقصت الطرف الاخر؛ فإنها حوت أعضاء من تنظيمات مصنفة إرهابية، من جماعة الاخوان والمقاتلة والجبهة الاسلامية، وهؤلاء موقعهم الصحيح قوائم النائب العام وليس قوائم الحوار”، وذلك بحسب وصف البيان.

كما قال المجلس في بيانه، :”إن المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز بهذه التصرفات تنكرت لقيم الديموقراطية وحقوق الانسان التي يقوم عليها ميثاق الامم المتحدة، وانحرفت بالبعثة؛ من بعثة دعم ليبيا إلى سلطة حكم ليبيا”، على حد تعبير البيان.

ودعا المجلس في بيانه، “أبناء القبائل والمدن الليبية للتعبير عن إرادتهم الحرة وأمانيهم في أن يعيشوا في أمن وطمأنينة ورخاء وازدهار، داعيا القوات المسلحة العربية أن تستجيب لإرادة الليبيين الرافضين لتدوير أعدائهم والمتسببين في معاناتهم من السياسيين المتصارعين على السلطة بالمشهد الحالي، وأن تضطلع بمهامها في الحفاظ على سيادة الدولة وامنها ووحدتها وحرية مواطنيها”.