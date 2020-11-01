بعد اتفاق الهويات المشبوه.. المشري يلتقي أمير قطر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استقبل حاكم قطر تميم بن حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري خالد المشري، والوفد المرافق له، الذي يزور قطر، بما ينم عن مساعي الإخوان لتعزيز التعاون المشبوه مع الدوحة التي ترعى الإرهاب في بلدان عدة، على رأسها ليبيا.

وناقش الطرفان، خلال المقابلة اليوم الأحد، التي حضرها رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، بحسب إفادات لوسائل إعلام قطرية، آخر مستجدات الوضع في ليبيا، والعلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

وتأتي زيارة المشري للدوحة بعد أيام من توقيع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق والداخلية القطرية، مذكرة تفاهم في المجال الأمني، والتي بموجبها أصبح الأمن القومي الليبي رهينة الدوحة، بسبب مادة التعاون في توثيق الهويات الشخصية.

وتنص المادة الأولى من الاتفاقية، على تركيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال تبادل المعلومات حول التنظيمات الإرهابية وأساليب عملها وشبكات دعم الإرهاب من حيث التمويل والبحث والتحري، والتعرف على هوية الأشخاص، وتقديم المساعدة في التحقيقات .

ويتضمن أيضا هذا البند، تبادل المعلومات والخبرات حول الوسائل التقنية التي تساهم في الوقاية من الإرهاب ومكافحته، بالإضافة إلى تقديم الطرفين لبعضهما الأدوات اللازمة التي تساعد على مكافحة مختلف صور وأشكال الإجرام الدولي.

ووفقًا للمادة الثانية من المذكرة، يتعاون الطرفان في مجال الخبرات والتدريب، وتعزيز بناء القدرات وفقا للموارد المتاحة لكل طرف في مجالات توثيق الهويات الشخصية بهدف إنشاء قاعدة بيانات وطنية، وإعداد القيادات الإدارية، والجرائم الإلكترونية والاقتصادية والسبرانية، وتطوير المختبرات والأدلة الجنائية، ونظام الدخول والخروج عن طريق نظام “person-name-record”، والنظام المروري، وأمن السواحل.

وتشمل المادة الثالثة؛ تعاون الطرفين في مجال مكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي من خلال، تبادل المساعدة في مجال مكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي وبالأخص غسل الأموال، وتبادل المعلومات حول الأساليب المتبعة في التجارة الدولية غير المشروعة؛ كتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية؛ وما ينتج عنهما من غسلٍ للأموال.

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اعترف في منتصف الشهر المنقضي، بدعم بلاده للإرهاب وتمويلها للجماعات الإرهابية في المنطقة، مؤكدًا أن تمويل قطر للإرهاب وما ورد في قائمة الاتهامات الموجهة إليها موجود في كافة دول المنطقة ولا ينطبق فقط على قطر.

وقال وزير الخارجية القطري، في كلمة مرئية بثتها فضائية “ليبيا الحدث” بالعكس فإن دولة قطر تقع في أسفل القائمة بالنسبة للدول المتورطة في هذا الأمر .

وساهمت قطر في دخول ليبيا مستنقع من الفوضى والتدمير والخراب وإسالة الدماء، بعدما تدخل حلف الناتو في عام 2011م، بمساعدة بعض الليبيين على إسقاط نظام القذافي، ضمن مخطط قذر يهدف إلى السيطرة على ثروات ليبيا ومقدرات شعبها، وكانت الدوحة أحد أضلاعه.