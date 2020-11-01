المحجوب: قطر حاولت ضرب اتفاق جنيف من خلال بعض الأطراف بالوفاق

أعلن خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، أن اللجان الفنية والخطوات العملية ستكشف من يقف بوجه تنفيذ الاتفاقات بين الأطراف الليبية على أرض الواقع.وأكد المحجوب، أن اتفاقات جنيف نظرية ويجب أن ترافقها خطوات عملية على الأرض، مشيرا إلى أن قطر حاولت ضرب الاتفاق من خلال الالتفاف على بعض الأطراف في حكومة الوفاق غير المعتمدة.

يذكر أن وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، زار سابقا العاصمة القطرية الدوحة لبحث وتبادل الآراء والتشاور حول سُبل وأوجه التعاون والقضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك حسب بيان سابق صادر عن الوزارة.كما أعلنت الوزارة، توقيع اتفاقية تعاون أمني مشترك مع الدوحة.

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