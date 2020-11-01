عماري زايد يهنئ تركيا بـ«عيدها الوطني» ويتمنى لحكومتها التقدم والرخاء

قدم محمد عماري زايد، نائب رئيس المجلس الرئاسي، القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة، المدرجة على قوائم الإرهاب، التهنئة إلى السفير التركي سرحات أكسن، لمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وذكرت صفحة إدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاس، اليوم الأحد، أن عماري زايد، وزير التعليم المكلف في «حكومة السراج» زار سفارة تركيا لدى ليبيا، والتقى أكسن.

وعبر القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة الإرهابية للسفير التركي عن أمنياته للحكومة والشعب التركي بتحقيق مزيد من التقدم والرخاء.

وقدم عماري، التعازي إلى الحكومة والشعب التركي ولأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية أزمير، معربا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.