التويجر: على البعثة حث الأطراف الليبية على تحديد موعد واضح لانتخابات رئاسية وبرلمانية

ليبيا – قال مقرر هيئة صياغة الدستور رمضان التويجر إنه من الواضح جدًا أن المبعوثة الأممية تسعى عبر زيارتها إلى تركيا للحصول على توافق دولي غير كائن حتى الآن، رغم تحديد موعد انطلاق الحوار السياسي في تونس.

التويجر أكد خلال تصريح لموقع “عربي21” القطري على أنه حتى الآن لا يوجد إجماع دولي حول الأزمة في ليبيا، نتيجة لتداخل الصراع حول بلدان عدة مثل سوريا وأذربيجان وأزمة الغاز شرق المتوسّط، لذا يستحيل الاتفاق حول الملف الليبي دون غيره، بحسب قوله.

ودعا البعثة الأممية إلى حث الأطراف الليبية للعمل على تحديد موعد واضح لانتخابات رئاسية وبرلمانية وإنهاء المراحل الانتقالية، واعتماد دستور للبلاد؛ من أجل تحقيق السلام والديمقراطية للشعب الليبي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية