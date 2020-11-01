الاحتفال بشفاء أكبر سيدة من كورونا بقسم العزل بمستشفى الشهيد عطية الكاسح

احتفل العاملون بقسم العزل في مستشفى الشهيد عطية الكاسح بالكفرة أمس بشفاء وخروج أكبر سيدة مصابة بفيروس كورونا، وتبلغ من العمر 90 عاما.

وذلك بحضور مدير المستشفى، ومدير مكتب الشؤون الإدارية، ومدير مكتب الإعلام، ورئيس اللجنة الطبية، ورئيس اللجنة العلمية، ورئيس قسم العزل.

وعلى هامش الحفل تم تكريم كافة العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالقسم تقديرا لتضحياتهم وما يقدمونه من خدمات جليلة للمرضى، قام بعده المدير العام للمستشفى بجولة ميدانية داخل قسم العزل للاطمئنان على صحة المرضى والرفع من معناويتهم.

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