«داخلية الوفاق» تعلن وضع خطة أمنية لتأمين اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في غدامس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، وضع خطة أمنية لتأمين اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) المقرر عقده في مدينة غدامس غرب البلاد يوم غد الاثنين، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اجتماعا عقد صباح اليوم بمديرية أمن غدامس برئاسة مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، وبحضور مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، ومدير أمن نالوت، ومدير أمن منفذ غدامس، ورئيس مكتب فرع جهاز الأمن الداخلي غدامس، ومندوب عن مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الاجتماع جرى خلاله «وضع خطة أمنية لتأمين فعاليات اجتماع (5+5) الذي سيعقد بمدينة غدامس خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق 4/3/2 من الشهر الجاري».

– وليامز لقناة «الوسط»: سأشارك شخصيا في اجتماع «5+5» في غدامس لمناقشة تفاصيل اتفاق جنيف

– اللجنة العسكرية المشتركة تعقد أول اجتماع داخل ليبيا 2 نوفمبر

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن اللجنة العسكرية المشتركة التي تضم ضباطا ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني من جهة والقيادة العامة من جهة ثانية، ستعقد اجتماعها في مدينة غدامس الاثنين 2 نوفمبر الجاري.

وقالت رئيس البعثة، ستيفاني وليامز في مقابلة مع قناة «الوسط» مساء أمس السبت، إنها ستحضر شخصيًا اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الذي يعقد في غدامس في الفترة من الثاني إلى الرابع من نوفمبر المقبل.

وأشارت خلال حوار مع برنامج «مقابلة خاصة» إلى أن اجتماع غدامس سيكون مكثفا وسيناقش تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه أخيرًا في جنيف، مثل اللجان الفرعية وآليات مراقبة تنفيذ الاتفاق.

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