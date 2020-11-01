اتحاد القبائل الليبية يوقع اتفاق شراكة مع نظيره المصري

ليبيا – أعلن اتحاد القبائل الليبية أمس السبت عن توقيع اتفاق تعاون وشراكة مع اتحاد القبائل العربية في مصر.

الاتفاق تضمن وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للاتحاد نقاطًا مهمة تصبُّ في مصلحة الليبين، أهمها تسهيل إجراءات دخول الليبين إلى الأراضي المصرية، سواء عبر المنفذ البري أو عبر المطارات.

ونص الاتفاق على تخفيض رسوم الدخول والخروج من وإلى مصر، ومراعاة ظروف الطلبة الليبين المهجّرين والنازحين إلى مصر ومساعدتهم من ناحية القبول والرسوم الدراسية، وترتيب لقاءات مع الحكومة المصرية بشأن الأوضاع الليبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية