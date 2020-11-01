الفقيد اللواء ونيس بوخمادة

أخبار ليبيا 24 – انفوغرافيك

ولد ونيس عبدالكريم ونيس مبروك بوخمادة في مرزق، إحدى واحات الجنوب الليبي العام 1960

ينتمي الفقيد إلى قبيلة المغاربة

تخرج في الكلية العسكرية العام 1981

شارك في حرب تشاد خلال الثمانينات، وتقلد عدة مناصب بالقوات الخاصة «الصاعقة»

كلَّف بعد إعلان التحرير آمرًا لعمليات سبها وتأمين المدينة وضواحيها جنوب غرب ليبيا

كُـلف آمرًا للقوات الخاصة الليبية خلفًا للعميد ركن محمد الشريف

خاض بوخمادة مع ضباط وجنود قواته الخاصة المعارك ضد المليشيات المسلحة الإرهابية

تم ترقية ونيس بوخمادة إلى رتبة لواء في 2016 من قبل القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية

توفي اللواء ونيس بوخمادة الأحد 01 نوفمبر 2020 إثر وعكة صحية