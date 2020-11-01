الفقيد اللواء ونيس بوخمادة

أخبار ليبيا 24 – انفوغرافيك
ولد ونيس عبدالكريم ونيس مبروك بوخمادة في مرزق، إحدى واحات الجنوب الليبي العام 1960
ينتمي الفقيد إلى قبيلة المغاربة
تخرج في الكلية العسكرية العام 1981
شارك في حرب تشاد خلال الثمانينات، وتقلد عدة مناصب بالقوات الخاصة «الصاعقة»
كلَّف بعد إعلان التحرير آمرًا لعمليات سبها وتأمين المدينة وضواحيها جنوب غرب ليبيا
كُـلف آمرًا للقوات الخاصة الليبية خلفًا للعميد ركن محمد الشريف
خاض بوخمادة مع ضباط وجنود قواته الخاصة المعارك ضد المليشيات المسلحة الإرهابية
تم ترقية ونيس بوخمادة إلى رتبة لواء في 2016 من قبل القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية
توفي اللواء ونيس بوخمادة الأحد 01 نوفمبر 2020 إثر وعكة صحية
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