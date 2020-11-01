منظمة «فاو»: إنتاج ليبيا من الحبوب لا يغطي سوى ‎%‎5 من احتياجات شعبها

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» إن إنتاج الحبوب محلياً في ليبيا لا يلبي سوى 5 % من الاحتياجات السنوية، وسط شكاوى الفلاحين من انقطاع التيار الكهربائي وانعدام الأمن، وكذلك غلاء البذور ونقص المياه والوقود والآلات.

وذكرت «فاو»، في تقرير لها الأحد، إنه لا تزال هناك عوامل تقيد قدرة الفلاحين الليبيين على الإنتاج، مشيرة إلى ارتفاع تكلفة سلة غذاء الحد الأدنى من الإنفاق، التي تلبي الاحتياجات الأساسية بنسبة 20 %.

وتقدر «فاو»، إنتاج محاصيل الحبوب في ليبيا في العام 2020 بنحو 209 ألف طن، أي أقل بنحو 5 % من العام السابق، إذ تعتمد الدولة بشكل كبير على الواردات (تصل إلى 90 %) لتغطية متطلبات استهلاك الحبوب (معظمها القمح والشعير).

وقالت «فاو» إن التغيرات في إنتاج الحبوب محلياً لها تأثير ضئيل للغاية على حجم متطلبات الاستيراد، ففي السنة التسويقية 2020/21 (يوليو / يونيو)، من المتوقع أن تبلغ متطلبات الاستيراد الفعلية 3.2 مليون طن، وهو نفس ما كان عليه في العام السابق.