افتتاح مستشفى المرج التعليمي بعد صيانته وتطويره

في مراسم رسمية، افتتح وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب مستشفى المرج التعليمي حيث تمت صيانته واستحداث أقسام جديدة فيه.

وحضر حفل الافتتاح مدير أمن المرج العقيد وهبي الرخ وعضو البرلمان سلطنة المسماري إضافة لعدد كبير من أعيان ووجهاء المدينة وشخصياتها الاعتبارية.

ومن شأن افتتاح المرفق الصحي في المدينة أن يخفف الأعباء على المواطنين الذين يشقون الصعاب بحثاً عن علاج في مستشفيات بنغازي ومدن أخرى، في حين أن الأقسام المستحدثة تم تزويدها بأحدث الأجهزة وذلك لخدمة المدينة وأهلها.

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