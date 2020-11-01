أمازيغ ليبيا: نحن غير مُلزمين بمخرجات ملتقى تونس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدر أمازيغ ليبيا، بيانًا بحضور المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، وكل الأطياف من عمداء البلديات الأمازيغية، وأعضاء مجلس الدولة وأعيان المناطق الأمازيغية، والنشطاء السياسيين، بشأن الحوارات التي تديرها البعثة الأممية لإنهاء أزمة ليبيا.

وذكر أمازيغ ليبيا، في بيانهم “تنادينا اليوم للرد على عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ونبدي استغرابنا واعتراضنا بشدة على المنهجية التي تسير بها بعثة الأمم المتحدة للأزمة في ليبيا، وطريقة اختيارها للتمثيل في ملتقى الحوار السياسي بتونس”.

وتابعوا “البعثة تعمل على عدم استقرار ليبيا وإطالة أمد الأزمة، علمًا بأننا غير ممثلين في مجمل هذه الحوارات التي تدور، وتجريها البعثة في حل الأزمة، بدءًا من اجتماعات القاهرة، بشأن التوافق الدستوري، وتقاسم السلطة على مبدأ المحاصصة التي تشرف عليها البعثة”.

وواصلوا “نحن غير ملزمين بمخرجات هذه الحوارات، ونطالب بدولة مؤسسات وقانون، وتعديل مشروع الدستور ليكون دستورًا توافقيًا لكل الليبيين، والدعوة لانتخابات برلمانية عاجلة، ونحذر البعثة بعدم الإلتزام بما ألزمت به نفسها بالعدل بالمشاركة في هذه الحوارات، حسب بياناتها المسبقة، والحاضرون من الأمازيغ في هذه الحوارات يمثلون أجسامًا وأحزابًا سياسية”.

وانطلقت الاجتماعات التمهيدية للمشاورات الليبية في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، عبر آلية الاتصال المرئي، بينما ينطلق اللقاء المباشر في التاسع من نوفمبر في العاصمة التونسية.

وذكرت البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا، في بيان له، أن استئناف ملتقى الحوار السياسي الليبي يأتي في وقت يسود فيه أمل غامر عقب التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر.

ووجهت البعثة وفق البيان، الدعوة لـ75 مشاركًا ومشاركة من ليبيا يمثلون أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية للانخراط في أول لقاء للملتقى السياسي الليبي الشامل عبر آلية التواصل المرئي.

وأوضحت أن ملتقى الحوار السياسي الليبي هو حوار ليبي- ليبي شامل يُعقد بناءً على مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن في قراريه 2510 و2542.